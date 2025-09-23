Giornalista ucciso 40 anni fa a colpi di pistola | passa da Ravenna la ' staffetta' con la sua macchina da scrivere
Quarant'anni fa, il 23 settembre del 1985, Giancarlo Siani, giornalista precario di 26 anni, veniva ucciso da dieci colpi di pistola. Oggi, per ricordarlo, Libera Contro le Mafie e Lavialibera portano in giro per l'Italia la macchina da scrivere di Siani. Dalla Campania al Lazio, fino a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: giornalista - ucciso
E’ morta Mimma Barbaro, la vedova del giornalista Beppe Alfano ucciso dalla mafia
Morta a Palermo Mimma Barbaro, la vedova del giornalista Beppe Alfano ucciso dalla mafia
Gaza, raid israeliano contro reporter Al Jazeera: 5 morti. L’idf: ucciso giornalista terrorista
VIDEO | Quarant'anni senza Giancarlo Siani: in un docufilm la vita, il lavoro e l'eredità del giornalista ucciso. In onda nel giorno dell'anniversario su Rai3. #ANSA https://www.ansa.it/sito/videogallery/short_video/2025/09/23/quarantanni-senza-siani-in-un-docuf - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO | Quarant'anni senza Giancarlo Siani: in un docufilm la vita, il lavoro e l'eredità del giornalista ucciso. In onda nel giorno dell'anniversario su Rai3. #ANSA https://ansa.it/sito/videogallery/short_video/2025/09/23/quarantanni-senza-siani-in-un-docufilm-la - X Vai su X
Cosa direi a Giancarlo Siani se ci parlassi 40 anni dopo l’omicidio? Proverei imbarazzo per il…; Giancarlo Siani, 40 anni dalla morte. Mattarella: Uccidere giornalisti è assassinio delle libertà; Giornalista ucciso 40 anni fa a colpi di pistola: passa da Ravenna la 'staffetta' con la sua macchina da scrivere.
Napoli ricorda Giancarlo Siani, 40 anni dopo l’omicidio di camorra - Napoli ricorda Giancarlo Siani, il giornalista ucciso 40 anni fa dalla camorra. quotidianodelsud.it scrive
Napoli ricorda Giancarlo Siani a 40 anni dalla morte - La città di Napoli si è ritrovata oggi per ricordare Giancarlo Siani, il giovane giornalista ucciso dalla camorra, nel giorno in cui ricorrono i 40 anni dalla sua morte. Segnala ansa.it