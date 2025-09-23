Giornalista ucciso 40 anni fa a colpi di pistola | passa da Ravenna la ' staffetta' con la sua macchina da scrivere

Ravennatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quarant'anni fa, il 23 settembre del 1985, Giancarlo Siani, giornalista precario di 26 anni, veniva ucciso da dieci colpi di pistola. Oggi, per ricordarlo, Libera Contro le Mafie e Lavialibera portano in giro per l'Italia la macchina da scrivere di Siani. Dalla Campania al Lazio, fino a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

