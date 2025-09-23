Giorgio Armani – Milano per amore | la mostra alla Pinacoteca di Brera Un dialogo tra arte abiti e genio creativo
Milano, 23 settembre 2025 – La “sua” Milano celebra Giorgio Armani nel modo più autentico: accogliendo la sua moda tra i capolavori della pittura italiana. Dal 24 settembre 2025 all'11 gennaio 2026, la Pinacoteca di Brera ospita 'Giorgio Armani: Milano, per amore', la prima mostra mai dedicata al percorso creativo dello stilista, scomparso il 4 settembre scorso, nelle prestigiose sale del museo. Un dialogo inedito tra arte e moda che restituisce al pubblico l'essenza più profonda di Armani e il suo legame viscerale con la città che aveva scelto per vivere, lavorare e diventare uno dei suoi volti più amati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
