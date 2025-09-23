Giorgio Armani e l’ultimo lascito per i bimbi del mondo | cos’è Casa Mariù

Milano, 23 settembre 2025 – Nel testamento in cui Giorgio Armani ha disposto le sue ultime volontà non ci sono solo il destino della maison (blindato nella Fondazione che porta il nome dello stilista) e l’immenso patrimonio immobiliare fatto di sontuose dimore sparse per il mondo e finanziario che Forbes ha quantificato in non meno di 12 miliardi di dollari, più o meno 10 miliardi di euro. Una combo di immagini con Giorgio Armani. ANSA Giorgio Armani, cosa dice il testamento: il ruolo di Dell’Orco e dei nipoti Silvana e Andrea Camerana. “Quotazione in borsa o vendita del gruppo”: a chi ed entro quando Nel suo lascito lo stilista ha pensato anche a Casa Mariù, il progetto internazionale che Giorgio Armani ha fortemente voluto, a favore dei bambini e del loro diritto all'istruzione, così chiamato in omaggio alla madre, della quale "Mariù" era il diminutivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

