Giorgio Armani e l’ultimo lascito per i bimbi del mondo | cos’è Casa Mariù
Milano, 23 settembre 2025 – Nel testamento in cui Giorgio Armani ha disposto le sue ultime volontà non ci sono solo il destino della maison (blindato nella Fondazione che porta il nome dello stilista) e l’immenso patrimonio immobiliare fatto di sontuose dimore sparse per il mondo e finanziario che Forbes ha quantificato in non meno di 12 miliardi di dollari, più o meno 10 miliardi di euro. Una combo di immagini con Giorgio Armani. ANSA Giorgio Armani, cosa dice il testamento: il ruolo di Dell’Orco e dei nipoti Silvana e Andrea Camerana. “Quotazione in borsa o vendita del gruppo”: a chi ed entro quando Nel suo lascito lo stilista ha pensato anche a Casa Mariù, il progetto internazionale che Giorgio Armani ha fortemente voluto, a favore dei bambini e del loro diritto all'istruzione, così chiamato in omaggio alla madre, della quale "Mariù" era il diminutivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: giorgio - armani
Giorgio Armani in convalescenza dopo il ricovero, il messaggio nel giorno del suo 91esimo compleanno: «Difficile non sentire il vostro applauso»
La leggenda de La Capannina ora nelle mani di Giorgio Armani
L’impero Armani e il tesoro di Re Giorgio: tutti i numeri di una galassia del lusso che va dall’alta moda al cioccolato
Parte la comunicazione in metropolitana per “Giorgio Armani. Milano, per amore.” Dal 24.09 in Pinacoteca di Brera #staytuned - X Vai su X
Giorgio Armani Tennis Classic - facebook.com Vai su Facebook
Giorgio Armani nel testamento l’ultimo atto d’amore e stima per l’ex compagno e la famiglia.
Il testamento di Armani. Pubblicati due atti olografi. I lasciti e il cerchio magico - Lo stilista ha scritto i documenti il 15 marzo e il 5 aprile. Come scrive quotidiano.net
Giorgio Armani, nel testamento l’ultimo atto d’amore e stima per l’ex compagno e la famiglia - Aperti i testamenti di Giorgio Armani che rivelano la destinazione della Giorgio Armani Spa: il ruolo dell’ex compagno Leo Dell’Orco ... Da dilei.it