La premier Giorgia Meloni ha sorpreso tutti annunciando che la maggioranza presenterà in Parlamento una mozione per subordinare il riconoscimento dello Stato palestinese a due condizioni precise: il rilascio degli ostaggi israeliani e l’esclusione di Hamas da qualsiasi ruolo di governo palestinese. L’annuncio è arrivato a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in una mossa strategica che punta a mettere sotto pressione le opposizioni italiane. La presidente del Consiglio ha spiegato la sua posizione durante un punto stampa improvvisato mentre si spostava dal Palazzo di Vetro alla Rappresentanza italiana per gli incontri bilaterali della giornata. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Giorgia Meloni lancia la sfida alle opposizioni: riconoscimento Palestina solo senza Hamas