Giorgia Meloni l' affondo sul Green Deal | Condivido molti punti con Trump

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a margine dell'assemblea generale dell'Onu, ha annunciato che la maggioranza presenterà una mozione per il riconoscimento della Palestina ma subordinato a due condizioni: la liberazione degli ostaggi e l'esclusione di Hamas da Gaza. Meloni ha auspicato che anche l'opposizione la sostenga. "Io personalmente continuo a considerare che il riconoscimento della Palestina - ha detto il premier -, in assenza di uno stato che abbia i requisiti della sovranità, no risolve i problemi e non produce risultati concreti per i palestinesi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, l'affondo sul Green Deal: "Condivido molti punti con Trump"

