Giorgia Meloni è arrivata a New York | le immagini dall' aeroporto Jfk
L'aereo del premier Giorgia Meloni è atterrato all'aeroporto Jfk di New York. Il presidente del Consiglio partecipa alla cerimonia di apertura del dibattito generale dell'Assemblea Generale dell'Onu. La cerimonia prevede gli interventi del segretario generale Guterres, della presidente dell'Assemblea Generale Baerbock, del presidente del Brasile Lula e del presidente degli Stati Uniti Trump. L'intervento di Meloni in Assemblea Generale è fissato per mercoledì 24 settembre alle ore 20 (le 2 di giovedì in Italia). Nel corso della sua permanenza a New York il premier terrà una serie di incontri bilaterali, in corso di definizione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: giorgia - meloni
Meloni firma il suo libro "Io sono Giorgia" per l'Ambasciatore Usa Fertitta – Il video
Meloni, très chic! Alla tv francese il successo dei mille giorni di Giorgia: «Le soluzioni italiane servirebbero anche a noi»
Giorgia Meloni riempie la piazza: «Con Francesco la filiera capace di dare risposte»
25 secondi. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è riuscita a prendere 25 secondi di video che mostrano immagini di (ingiustificabile) violenza a Milano e li ha mandati in pasto a un Paese avvelenato tramite i social, ovvero l’unico canale con cui comuni - facebook.com Vai su Facebook
Sia Giorgia Meloni che Elly Schlein hanno portato sul palco di Ancona e Pesaro temi da campagna elettorale nazionale lespresso.it/c/politica/202… - X Vai su X
Le reazioni delle opposizioni al rinvio a giudizio per falso in bilancio della ministra Santanchè; Usa Giorgia Meloni è arrivata a New York | le immagini dall' aeroporto JFK; Il governo si è dimenticato dei lavoratori se l' esecutivo Meloni non contrasterà le opposizioni con una proposta gli lascerà campo aperto alla propaganda.
L'arrivo di Meloni a New York per l'Assemblea dell'Onu - L'arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a New York dove parteciperà all'Assemblea generale dell'Onu. Secondo notizie.tiscali.it
Giorgia Meloni è arrivata a New York: le immagini dall'aeroporto JFK - La presidente del Consiglio parteciperà oggi alla cerimonia di apertura del dibattito generale dell' Assemble ... Lo riporta video.corriere.it