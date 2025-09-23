Giorgia Meloni diventa un brand di moda a sua insaputa in Cina
Giorgia Meloni diventa, suo malgrado, protagonista del mondo fashion internazionale. A sorprendere è la notizia: il nome della premier italiana è stato registrato come marchio da una società cinese attiva nell’import-export. La richiesta ufficiale riguarda l’uso per prodotti di moda e calzature, ed è parte di una curiosa vicenda che ha già sollevato attenzione. La premier non è coinvolta nell’operazione e non risulta abbia autorizzato l’utilizzo del suo nome. Un episodio che accende i riflettori su un caso emblematico di Giorgia Meloni brand moda Cina, tra burocrazia asiatica e immagine pubblica. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it
'Giorge Meloni' diventa un marchio in Cina, ecco il brand per abbigliamento e scarpe made in Pechino - Il nome della presidente del Consiglio (appena modificato) risulta registrato presso l'ufficio marchi e brevetti di Pechino
Meloni diventa un “marchio”: cosa succede in Cina - Il nome “Giorge Meloni” è stato registrato come marchio in Cina dalla Jiyun (Xiamen) Trading Co. Da newsmondo.it