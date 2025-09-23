Giorgia e Milena travolte e uccise a Brivio il 34enne alla guida del furgone resta in carcere | Un’auto mi ha abbagliato le ho viste tardi

Lecco, 23 settembre 2025 – Resta in carcere Krzystof Jan Lewandiwsky, il polacco di 34 anni che sabato sera a Brivio ha investito e ucciso Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le due amiche 21enni di Paderno d'Adda che stavano andando alla festa del paese. Il gip ha convalidato la misura della custodia cautelare in carcere e l'accusa di duplice omicidio stradale aggravato per guida sotto l'effetto di stupefacenti. Brivio, amiche 21enni travolte da un furgone: morte Milena Marangon e Giorgia Cagliani. Arrestato l’investitore, era drogato “Chiedo scusa ai familiari delle ragazze, sono distrutto per quello che è successo”, ha detto in lacrime durante l'udienza di convalida, assistito da un interprete poiché non parla una parola di Italiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giorgia e Milena travolte e uccise a Brivio, il 34enne alla guida del furgone resta in carcere: “Un’auto mi ha abbagliato, le ho viste tardi”

In questa notizia si parla di: giorgia - milena

Milena Marangon e Giorgia Cagliani, chi sono le 21enni travolte e uccise da un furgone a Brivio. Arrestato l’investitore, un 34enne

Milena Marangon e Giorgia Cagliani morte a 21 anni investite da un furgone, travolte alle spalle mentre andavano a una festa. Fermato un 30enne

Milena Marangon e Giorgia Cagliani morte a 21 anni investite da un furgone, travolte alle spalle mentre andavano a una festa. Fermato un 34enne residente all'estero

Ci sono il lutto cittadino per la tragedia di Giorgia e Milena e le transenne, ma a qualcuno non importa: il video - facebook.com Vai su Facebook

Milena Marangon e Giorgia Cagliani, investite e uccise alla festa patronale: arrestato 35enne alla guida, positivo ai test. Camminavano sul ciglio della strada, morte sul colpo unita.it/2025/09/22/mil… - X Vai su X

Giorgia e Milena travolte e uccise a Brivio, il 34enne alla guida del furgone resta in carcere: “Un’auto mi ha abbagliato, le ho viste tardi”; Lecco, chi erano le due ragazze travolte e uccise in un incidente a Brivio; Giorgia Cagliani e Milena Marangon: le due ragazze travolte e uccise da un furgoncino a Brivio.

Giorgia e Milena travolte e uccise a Brivio, il 34enne alla guida del furgone resta in carcere: “Un’auto mi ha abbagliato, le ho viste tardi” - L'uomo, indagato per duplice omicidio stradale, aggravato dalla guida sotto effetto di cannabis, chiede scusa ai familiari delle 21enni: “Sono distrutto” ... Secondo ilgiorno.it

Brivio, travolte e uccise da un’auto a 21 anni: le parole del papà di Giorgia - Tragedia a Brivio: due giovani di 21 anni, Milena Marangon e Giorgia Cagliani, travolte e uccise in un incidente stradale. Lo riporta notizie.it