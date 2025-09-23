Giorge Meloni il brand registrato da un’azienda cinese | venderà scarpe e abbigliamento

Qualcuno in Cina deve essere rimasto molto colpito da Giorgia Meloni, tanto da dedicarle un brand. Sembra infatti indiscutibile il riferimento alla presidente del Consiglio nel marchio “ Giorge Meloni “, appena registrato dalla Jiyun (Xiamen) Trading Co., Ltd, azienda specializzata in import-export con sede nel distretto di Jimei. Lo riporta l’Adnkronos, secondo cui la procedura di registrazione, avviata qualche mese fa, sarebbe terminata questo mese con esito positivo da parte dell’ufficio marchi e brevetti di Pechino. Cosa venderà il marchio cinese “Giorge Meloni”. Secondo quanto dichiarato dai richiedenti, il marchio sarà usato in particolare nel campo dell’abbigliamento, con utilizzo previsto per « scarpe; stivali; pantaloni; pantofole; scarpe da uomo; scarpe da donna; abbigliamento per bambini; scarpe per bambini ». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: giorge - meloni

‘Giorge Meloni’ diventa un marchio in Cina, ecco il brand per abbigliamento e scarpe made in Pechino

"Giorge Meloni", arriva il marchio di abbigliamento ispirato alla premier: scarpe e vestiti sono made in China

CINA - AL VIA IL MARCHIO DI ABBIGLIAMENTO E SCARPE " GIORGE MELONI " , RIFERIMENTO NON CAUSALE SUL NOSTRO PREMIER https://cavalierenews.it/attualita/30968/cina-al-via-il-marchio-di-abbigliamento-e-scarpe-giorge-meloni-riferimento-ca - facebook.com Vai su Facebook

‘Giorge Meloni’ diventa un marchio in Cina, ecco il brand per abbigliamento e scarpe made in Pechino - X Vai su X

“Giorge Meloni”, il brand registrato da un’azienda cinese: venderà scarpe e abbigliamento; Giorge Meloni, arriva il marchio di abbigliamento ispirato alla premier: scarpe e vestiti sono made in China; 'Giorge Meloni' diventa un marchio in Cina,.

Un’azienda cinese registra il marchio “Giorgia Meloni”: il brand venderà scarpe e abbigliamento - Giorgia Meloni diventa un brand: il nome della presidente del Consiglio, infatti, è stato registrato presso l’ufficio marchi e brevetti di Pechino: è quanto rivela l’Adkronos, secondo cui l’iter, iniz ... Segnala tpi.it

“Giorge Meloni”, il brand registrato da un’azienda cinese: venderà scarpe e abbigliamento - Lo riporta Adnkronos L'articolo “Giorge Meloni”, il brand registrato da un’azienda cinese: venderà scarpe e abbigliam ... Da msn.com