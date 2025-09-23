Gioelli monili in oro borse firmate | colpo da centinaia di migliaia di euro in casa

Maxi furto a casa di una signora di Mestre, in pieno giorno domenica, in via San Pio X, a due passi dal Municipio. La donna tornando per pranzo a casa ha trovato il disastro. La porta divelta con un piede di porco e a una prima ricognizione del bottino, centinaia di migliaia di euro tra oro. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

