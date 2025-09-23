2025-09-23 15:13:00 Calciomercato: Arrivano sempre più conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Transfermarketweb.com: TransferMarketWeb.com © foto www.imagephotoagency.it Gennaio 2025, all’interno. Con Álvaro Morata mentre usciva dopo gli scontri con Sergio Conceição, AC Milan era alla disperata ricerca di un centrocampista. Il loro sguardo girò a nord, nei Paesi Bassi. C’era un attaccante in forma, cinque gol in quattro partite di Champions League e già a lungo ammirato nei rapporti di Scouting di Rossoneri. Gli è capitato anche di guidare la linea per i loro prossimi avversari europei, Feyenoord. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Giménez sotto pressione presso AC Milano