Gilmore Girls il comfort show che profuma d’autunno

L’ autunno è ufficialmente arrivato, è tempo di tirare fuori la copertina, scegliere la tisana e fare l’ennesimo rewatch di Gilmore Girls. La brillante dramedy ideata da Amy Sherman-Palladino, con protagoniste Lauren Graham e Alexis Bledel, è infatti universalmente considerata la serie perfetta per la stagione, con le sue atmosfere intime, l’ambientazione semi-fiabesca e quelle tazze di caffè fumanti sempre presenti tra le mani di Lorelai e Rory. Gilmore Girls, se l’autunno si vede dal mattino. I titoli di testa di “Gilmore Girls” sono decisamente ispirati all’autunno Sebbene, nelle sette stagioni che compongono lo show, vengano mostrati anche episodi ambientati in primavera, estate e inverno, la stessa sigla trasmette allo spettatore delle vibes decisamente autunnali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

