Gigi D’Alessio verso Amici | In pole position per il Serale
Ormai è tutto pronto per la 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi, che prende ufficialmente il via da domenica 28 settembre alle ore 14. La prima registrazione dovrebbe tenersi giovedì, con i professori, gli alunni e il pubblico in studio. Non vediamo l’ora di scoprire i talenti che prenderanno parte all’avventura, e al momento iniziano a circolare le prime voci su quello che sarà. Tra cui un nome, quello di Gigi D’Alessio, in pole position per il Serale di Amici. Gigi D’Alessio possibile giudice al Serale di Amici. A lanciare l’indiscrezione è Santo Pirrotta per Vanity Fair: “In pole position per il famoso serale e quindi la fase finale del talent c’è un nome che mette tutti d’accordo: Gigi D’Alessio”. 🔗 Leggi su Dilei.it
