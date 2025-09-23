Gigi D'Alessio al concerto | Un bambino di Gaza è uguale a un bimbo napoletano o ucraino
Il cantautore napoletano Gigi d'Alessio durante lo spettacolo a Napoli: "Nella Striscia di Gaza vogliono costruire gli alberghi? Ma chi andrebbe in un posto dove hanno ucciso migliaia di persone e bambini?". 🔗 Leggi su Fanpage.it
