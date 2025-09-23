Gianni Amelio | Guerre e tirannie l’orrore è di nuovo qui

"Guardi, leggo i giornali e poi sto male un’intera giornata. Per le notizie. Io ho ottant’anni, sono nato quando la seconda guerra mondiale finiva: non ho mai sperimentato l’idea di una guerra futura. L’orrore era alle spalle, eravamo certi che l’umanità non sarebbe caduta nella stessa trappola, che l’umanità si fosse vaccinata, al costo terribile di tante vite umane. E invece non è così. La guerra è sempre più vicina, Gaza e l’ Ucraina sono vicine a noi più di quanto pensiamo: e il mondo si sta dividendo in tirannie. Ci sono i tiranni al comando delle più importanti Nazioni al mondo. La democrazia è debole, rischia di soccombere persino come concetto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

