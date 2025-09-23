Gianni Amelio | Guerre e tirannie l’orrore è di nuovo qui
"Guardi, leggo i giornali e poi sto male un’intera giornata. Per le notizie. Io ho ottant’anni, sono nato quando la seconda guerra mondiale finiva: non ho mai sperimentato l’idea di una guerra futura. L’orrore era alle spalle, eravamo certi che l’umanità non sarebbe caduta nella stessa trappola, che l’umanità si fosse vaccinata, al costo terribile di tante vite umane. E invece non è così. La guerra è sempre più vicina, Gaza e l’ Ucraina sono vicine a noi più di quanto pensiamo: e il mondo si sta dividendo in tirannie. Ci sono i tiranni al comando delle più importanti Nazioni al mondo. La democrazia è debole, rischia di soccombere persino come concetto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Lucca Film Festival. Oggi il premio alla carriera al regista Gianni Amelio
CAMPO DI BATTAGLIA di Gianni Amelio (2024) è il film Vipforum di questa settimana: in programma al Vip Martedì 14 e Mercoledì 15 alle 21:15 e Venerdì 17 alle 17:00. "Campo di battaglia, liberamente ispirato al romanzo "La sfida" di Carlo Patriarca, mette a - facebook.com Vai su Facebook
Gianni Amelio, 'un film contro l'assuefazione alla guerra' - "Non un film di guerra ma sulla guerra" dice Gianni Amelio in concorso oggi alla Mostra del cinema di Venezia con Campo di battaglia, in sala dal 5 settembre con 01, accolto da sette minuti di ... Segnala ansa.it