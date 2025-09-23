Gianluigi Donnarumma con la famiglia al Pallone d'oro 2025 | quanto costano gli abiti scelti per la serata
Gianluigi Donnarumma alla cerimonia per il Pallone d'oro 2025 arriva con la compagna e il figlio, sfoggiando sul red carpet un look griffato coordinato con quello di Alessia Elefante e del piccolo Leo. Ecco tutti i dettagli dei look e quanto valgono i capi degli outfit da gran sera. 🔗 Leggi su Fanpage.it
"Ciao bel fioeu". Ruud #Gullit, olandese saluta così Gianluigi #Donnarumma. In milanese. Milano rimane nell'anima Il #Milan pure Bravo Gigio ?
Gianluigi Donnarumma vince il come Miglior Portiere 2024-2025 Il numero 1 azzurro si classifica anche al 9° posto nella classifica generale del Pallone d'Oro Complimenti Gigio! #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro
Donnarumma vince il trofeo Yashin e sul palco del Pallone d’Oro si prende la sua vendetta: non li nomina mai - Gianluigi Donnarumma conquista per la seconda volta il Trofeo Yashin, ma il suo discorso dal palco del Pallone d'Oro 2025 diventa subito un caso ... Secondo fanpage.it
Donnarumma vince il Trofeo Yashin 2025: “Grazie a PSG, City e alla mia famiglia” - Serata di gloria a Parigi per Gianluigi Donnarumma, che ha conquistato il Trofeo Yashin 2025, premio riservato al miglior portiere dell’anno. Da stadiosport.it