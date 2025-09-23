Giancarlo Siani un giornalista contro la camorra | un omaggio a 40 anni dal suo assassinio

Giancarlo Siani, giovane cronista de “Il Mattino”, fu assassinato dalla camorra il 23 settembre 1985. A quarant’anni dalla sua morte, il suo coraggio e il suo impegno restano un simbolo del giornalismo d’inchiesta. Questo articolo ripercorre la sua vita, le sue coraggiose inchieste sulla criminalità organizzata e il tragico epilogo che lo ha reso un’icona . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it