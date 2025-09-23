Giancarlo Siani l' etica della professione | la dichiarazione di Mattarella per Il Mattino
Giancarlo Siani venne barbaramente ucciso da killer della camorra perché aveva acceso la luce sulle attività criminali dei clan, svelato i loro conflitti interni, le viltà che. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
In questa notizia si parla di: giancarlo - siani
Giancarlo Siani, 40 anni dopo: Napoli e l’Italia non dimenticano il suo coraggio per la verità
Storia e memoria di Giancarlo Siani Nel cuore d’Italia, quarant’anni dopo
Cinema intorno al Vesuvio 2025: Pupi Avati, omaggi a Giancarlo Siani e Clint Eastwood nella rassegna estiva di Arci Movie a San Giorgio a Cremano
VIDEO | Quarant'anni senza Giancarlo Siani: in un docufilm la vita, il lavoro e l'eredità del giornalista ucciso. In onda nel giorno dell'anniversario su Rai3. #ANSA https://ansa.it/sito/videogallery/short_video/2025/09/23/quarantanni-senza-siani-in-un-docufilm-la - X Vai su X
#Accaddeoggi il 23 settembre 1985 il giornalista de Il Mattino Giancarlo Siani veniva ucciso sotto casa in Piazza Leonardo-Villa Majo - facebook.com Vai su Facebook
Giancarlo Siani, l'etica della professione: la dichiarazione di Mattarella per; Mattarella ricorda Giancarlo Siani: Uccidere i giornalisti è uccidere le nostre libertà; Giancarlo Siani, 40 anni fa la morte: l’eredità del giornalista che continua a parlare ai giovani. Il nipote Gianmario: «Oggi lotterebbe....
Giancarlo Siani, l'etica della professione: la dichiarazione di Mattarella per Il Mattino - Giancarlo Siani venne barbaramente ucciso da killer della camorra perché aveva acceso la luce sulle attività criminali dei clan, svelato i loro conflitti interni, le viltà ... Secondo ilmattino.it
Giancarlo Siani, 40 anni fa la morte: l’eredità del giornalista che continua a parlare ai giovani. Il nipote Gianmario: «Oggi lotterebbe per la pace in Palestina» - Quarant’anni non bastano a spegnere la voce di chi ha raccontato la verità con coraggio. Si legge su leggo.it