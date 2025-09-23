Giancarlo Siani la solitudine del cronista in prima serata su Raitre
«Quaranta anni senza Giancarlo Siani»: il documentario, già su RaiPlay, andrà in onda oggi, nell?anniversario esatto, in prima serata su Raitre. Prodotto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
In questa notizia si parla di: giancarlo - siani
Giancarlo Siani, 40 anni dopo: Napoli e l’Italia non dimenticano il suo coraggio per la verità
Storia e memoria di Giancarlo Siani Nel cuore d’Italia, quarant’anni dopo
Cinema intorno al Vesuvio 2025: Pupi Avati, omaggi a Giancarlo Siani e Clint Eastwood nella rassegna estiva di Arci Movie a San Giorgio a Cremano
#Accaddeoggi il 23 settembre 1985 il giornalista de Il Mattino Giancarlo Siani veniva ucciso sotto casa in Piazza Leonardo-Villa Majo - facebook.com Vai su Facebook
“Cosa succede in città” racconta Giancarlo Siani, cronista de Il Mattino ucciso il 23/9/1985. Un giovane reporter che indagava Napoli e la camorra, cercando la verità tra silenzi e omertà. Con le voci di chi lo conobbe. Lunedì 22 settembre, ore 23:30 su #Rai1. # - X Vai su X
Giancarlo Siani, la solitudine del cronista in prima serata su Raitre; Giancarlo Siani, il giornalista d’inchiesta assassinato dalla camorra 40 anni fa; In primo piano - Giancarlo Siani un Giornalista Giornalista.
Giancarlo Siani, la solitudine del cronista in prima serata su Raitre - «Quaranta anni senza Giancarlo Siani»: il documentario, già su RaiPlay, andrà in onda oggi, nell’anniversario esatto, in prima serata su Raitre. Scrive ilmattino.it
Omicidio Giancarlo Siani: chi era il giornalista ucciso dalla Camorra nel 1985 - Il 23 settembre del 1985 la camorra uccise in un agguato sotto casa a Napoli il giovane corrispondente del Mattino. Secondo tg24.sky.it