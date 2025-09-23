Napoli ricorda Giancarlo Siani, il giornalista ucciso dalla camorra, nel giorno in cui ricorrono i 40 anni dalla sua morte. La città di Napoli si è ritrovata oggi per ricordare Giancarlo Siani, il giovane giornalista ucciso dalla camorra, nel giorno in cui ricorrono i 40 anni dalla sua morte. Istituzioni, studenti e cittadini hanno ricordato . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Giancarlo Siani, il ricordo a Napoli a 40 anni dalla morte