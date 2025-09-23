Giancarlo siani | il documentario su rai 3 per ricordare il cronista vittima della camorra
In occasione del 40° anniversario dalla scomparsa di Giancarlo Siani, Rai 3 propone un documentario che ripercorre la vita e il sacrificio del giornalista napoletano. La produzione, intitolata Quarant’anni senza Giancarlo Siani, si propone di mantenere vivo il ricordo di questa figura simbolica della lotta alla criminalità e dell’informazione libera. realizzazione e location del documentario. La società incaricata della realizzazione è la Combo International, in collaborazione con Rai Documentari. Il film è disponibile sia in televisione che in streaming su Rai Play. La presentazione ufficiale si è svolta presso l’ Auditorium Parco della Musica lunedì 22 settembre, in coincidenza con l’anniversario della morte di Siani. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
