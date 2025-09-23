Giancarlo Siani 40 anni fa la morte | l?eredità del giornalista che continua a parlare ai giovani Il nipote Gianmario | Oggi lotterebbe per la pace in Palestina

Leggo.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quarant?anni non bastano a spegnere la voce di chi ha raccontato la verità con coraggio. Giancarlo Siani, cronista napoletano ucciso dalla camorra a soli 26 anni il 23 settembre 1985,. 🔗 Leggi su Leggo.it

giancarlo siani 40 anni fa la morte leredit224 del giornalista che continua a parlare ai giovani il nipote gianmario oggi lotterebbe per la pace in palestina

© Leggo.it - Giancarlo Siani, 40 anni fa la morte: l?eredità del giornalista che continua a parlare ai giovani. Il nipote Gianmario: «Oggi lotterebbe per la pace in Palestina»

In questa notizia si parla di: giancarlo - siani

Giancarlo Siani, 40 anni dopo: Napoli e l’Italia non dimenticano il suo coraggio per la verità

Storia e memoria di Giancarlo Siani Nel cuore d’Italia, quarant’anni dopo

Cinema intorno al Vesuvio 2025: Pupi Avati, omaggi a Giancarlo Siani e Clint Eastwood nella rassegna estiva di Arci Movie a San Giorgio a Cremano

40 anni senza Giancarlo Siani; C’era una volta Giancarlo Siani; Storia e memoria di Giancarlo Siani Nel cuore d’Italia, quarant’anni dopo.

giancarlo siani 40 anniGiancarlo Siani, 40 anni fa la morte: l’eredità del giornalista che continua a parlare ai giovani. Il nipote Gianmario: «Oggi lotterebbe per la pace in Palestina» - «Oggi l’eredità di Giancarlo non la porta avanti solo la famiglia, con papà Paolo che da 40 anni lavora instancabilmente per non farlo ... Si legge su leggo.it

giancarlo siani 40 anniSu Rai 3 un docufilm per ricordare Giancarlo Siani a 40 anni dall’omicidio - A 40 anni dall'omicidio di Giancarlo Siani, martedì 23 settembre su Rai 3 va in onda un docufilm in occasione dell'anniversario. Secondo mam-e.it

Cerca Video su questo argomento: Giancarlo Siani 40 Anni