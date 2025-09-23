Giancarlo Siani 40 anni dalla morte Mattarella | Uccidere giornalisti è assassinio delle libertà
(Adnkronos) – Sono passati 40 anni dal giorno in cui il giornalista Giancarlo Siani venne ucciso dalla camorra, a 26 anni, sotto casa sua a Napoli. Oggi il presidente della Repubblica lo ricorda: "Giancarlo Siani venne barbaramente ucciso da killer della camorra perché aveva acceso la luce sulle attività criminali dei clan, svelato i loro
Giancarlo Siani, 40 anni dopo: Napoli e l’Italia non dimenticano il suo coraggio per la verità
Storia e memoria di Giancarlo Siani Nel cuore d’Italia, quarant’anni dopo
Cinema intorno al Vesuvio 2025: Pupi Avati, omaggi a Giancarlo Siani e Clint Eastwood nella rassegna estiva di Arci Movie a San Giorgio a Cremano
La storia di Giancarlo Siani è stata la motivazione che mi ha spinto ad occuparmi della mia terra. Le sue parole, che hanno scardinato l’omertà camorristica, sono ancora oggi una guida per me, così come il suo coraggio e la sua voglia di cambiamento. Sono p - X Vai su X
Tg2. . Il #23settembre di 40 anni fa la camorra uccideva #GiancarloSiani, il giovanissimo cronista del #Mattino che con le sue inchieste aveva rivelato gli affari sporchi dei clan e della politica locale - facebook.com Vai su Facebook
Giancarlo Siani, 40 anni fa la morte: l’eredità del giornalista che continua a parlare ai giovani. Il nipote Gianmario: «Oggi lotterebbe...; Cosa direi a Giancarlo Siani se ci parlassi 40 anni dopo l’omicidio? Proverei imbarazzo per il…; Giancarlo Siani, 40 anni dalla morte. Mattarella: Uccidere giornalisti è assassinio delle libertà.
Giancarlo Siani, 40 anni fa la morte: l’eredità del giornalista che continua a parlare ai giovani. Il nipote Gianmario: «Oggi lotterebbe per la pace in Palestina» - Quarant’anni non bastano a spegnere la voce di chi ha raccontato la verità con coraggio. Riporta msn.com
Cosa direi a Giancarlo Siani se ci parlassi 40 anni dopo l’omicidio? Proverei imbarazzo per il giornalismo di oggi - Il cronista ucciso dalla camorra a 26 anni raccontava i legami tra criminalità e potere con un giornalismo di inchiesta oggi in pericolo ... Secondo ilfattoquotidiano.it