Giancarlo Siani 40 anni dalla morte Mattarella | Uccidere giornalisti è assassinio delle libertà

Webmagazine24.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Sono passati 40 anni dal giorno in cui il giornalista Giancarlo Siani venne ucciso dalla camorra, a 26 anni, sotto casa sua a Napoli. Oggi il presidente della Repubblica lo ricorda: "Giancarlo Siani venne barbaramente ucciso da killer della camorra perché aveva acceso la luce sulle attività criminali dei clan, svelato i loro . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giancarlo - siani

Giancarlo Siani, 40 anni dopo: Napoli e l’Italia non dimenticano il suo coraggio per la verità

Storia e memoria di Giancarlo Siani Nel cuore d’Italia, quarant’anni dopo

Cinema intorno al Vesuvio 2025: Pupi Avati, omaggi a Giancarlo Siani e Clint Eastwood nella rassegna estiva di Arci Movie a San Giorgio a Cremano

Giancarlo Siani, 40 anni fa la morte: l’eredità del giornalista che continua a parlare ai giovani. Il nipote Gianmario: «Oggi lotterebbe...; Cosa direi a Giancarlo Siani se ci parlassi 40 anni dopo l’omicidio? Proverei imbarazzo per il…; Giancarlo Siani, 40 anni dalla morte. Mattarella: Uccidere giornalisti è assassinio delle libertà.

giancarlo siani 40 anniGiancarlo Siani, 40 anni fa la morte: l’eredità del giornalista che continua a parlare ai giovani. Il nipote Gianmario: «Oggi lotterebbe per la pace in Palestina» - Quarant’anni non bastano a spegnere la voce di chi ha raccontato la verità con coraggio. Riporta msn.com

giancarlo siani 40 anniCosa direi a Giancarlo Siani se ci parlassi 40 anni dopo l’omicidio? Proverei imbarazzo per il giornalismo di oggi - Il cronista ucciso dalla camorra a 26 anni raccontava i legami tra criminalità e potere con un giornalismo di inchiesta oggi in pericolo ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Giancarlo Siani 40 Anni