Giancarlo Pittelli l’ex parlamentare condannato a 14 anni per concorso esterno
È stato condannato in primo grado a 14 anni l’avvocato ed ex senatore di Forza Italia Giancarlo Pittelli, imputato per concorso esterno con la 'ndrangheta nel processo "Mala Pigna". La pm della Dda di Reggio Calabria Lucia Spirito aveva chiesto 16 anni per Pittelli, difeso dagli avvocati Guido Contestabile e Salvatore Staiano. Si è chiuso così il processo nato da un'indagine che ha colpito esponenti di spicco della cosca Piromalli, svelando anche un traffico di rifiuti che sarebbe stato gestito dall'imprenditore Rocco Delfino detto "u Rizzu". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
15/4/2017, Giorgia Meloni: "Giancarlo Pittelli e un valore aggiunto per la Calabria e per tutta l'Italia". 9/9/2025: Chiesti 16 anni di reclusione per l'ex parlamentare Giancarlo Pittelli. È accusato di concorso esterno con la 'Ndrangheta a Reggio Calabria.
