Giacomo Puccini | un treno speciale dedicato al grande compositore Mercoledì 24 prima corsa Firenze-Viareggio

Tutto pronto per il viaggio inaugurale del treno speciale dedicato a Giacomo Puccini e alle sue terre. La partenza è prevista domani, 24 settembre alle 9.09 dalla stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Giacomo Puccini: un treno speciale dedicato al grande compositore. Mercoledì 24 prima corsa Firenze-Viareggio

Firenze, La Nazione e Giacomo Puccini. La mostra arriva a Palazzo Vecchio. Articoli, foto e lettere per sognare

Il Tabarro di Giacomo Puccini con Michele Casini

Giacomo Puccini e ’La Nazione’. L’intimità del Maestro raccontata dal suo quotidiano

Questo pomeriggio alle ore 17.00 ultima replica di Tosca di Giacomo Puccini con il cast che vede protagonisti: Anna Pirozzi nel ruolo di Tosca, Francesco Meli in quello di Mario Cavaradossi e Luca Salsi Il barone Scarpia. Scopri il cast completo qui https://w - facebook.com Vai su Facebook

Giacomo Puccini con Luigi Illica. Giornalista, commediografo e librettista, Illica (1857-1919) scrisse per Puccini "La bohéme", "Tosca" e "Madama Butterfly"; collaborò inoltre alla definizione del libretto di "Manon Lescaut" - X Vai su X

Navicello del Maestro. Lo speciale restauro - Alla presenza del governatore della Regione Eugenio Giani, del sindaco di... Riporta lanazione.it