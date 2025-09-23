Ghinelli | sul fronte migranti e sicurezza il Governo ha ascoltato il nostro appello

Il sindaco, Alessandro Ghinelli, insieme ai colleghi di Grosseto e Siena, ha espresso soddisfazione per la decisione del Governo Meloni di accogliere la richiesta avanzata dai primi cittadini toscani sulla sicurezza. “Il Governo ha raccolto il nostro appello – ha dichiarato Ghinelli – prevedendo un CPR dedicato agli immigrati irregolari con precedenti per reati gravi come spaccio e violenza sessuale. Una misura concreta che ci permetterà di intervenire in maniera mirata contro forme di criminalità che preoccupano fortemente i cittadini.” Per il sindaco si tratta di una risposta “semplice ma immediata”, che dimostra attenzione verso le istanze delle comunità locali. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Ghinelli: “sul fronte migranti e sicurezza il Governo ha ascoltato il nostro appello”

