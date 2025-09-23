GF NIP Ascanio Cristina e Floriana si raccontano a pochi giorni dal via | i segreti per affrontare la Casa senza filtri

Ricordi, emozioni e consigli spiazzanti. Ecco i segreti dei tre ex gieffini per affrontare la Casa senza filtri né maschere. Manca pochissimo al debutto della nuova edizione del Grande Fratello, che tornerà lunedì 29 settembre su Canale 5 con una veste rinnovata ma con lo spirito delle origini. Sì, perché quest’anno il reality più famoso della TV italiana promette di sorprendere, tra novità assolute e un omaggio sentito al passato. A tenere le redini dello show ci sarà una frizzante Simona Ventura, affiancata da tre ex concorrenti che hanno scritto la storia del programma: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - GF NIP, Ascanio, Cristina e Floriana si raccontano a pochi giorni dal via: i segreti per affrontare la Casa senza filtri

In questa notizia si parla di: ascanio - cristina

Grande Fratello: Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli in studio con la Ventura

Grande Fratello 2025: Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli nel panel con Simona Ventura

Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi saranno gli opinionisti del nuovo Grande Fratello, che ne pensate? - facebook.com Vai su Facebook

#GrandeFratello: Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli in studio con la Ventura Il panel di ex concorrenti, anticipato da Davide Maggio, è stato confermato da Simona Ventura nella puntata odierna di Verissimo - X Vai su X

Il Grande Fratello 2025 sarà più vintage che mai (opinionisti Cristina Plevani e Ascanio Pacelli?); Tre opinionisti (o forse quattro?) al Grande Fratello 2025: Simona Ventura ufficializza i nomi; Simona Ventura, le regole per i figli e il Grande Fratello: «Ho detto sì perchè voglio mettermi alla prova, c'è chi mi ha fatto male ma....

GF NIP, Ascanio, Cristina e Floriana si raccontano a pochi giorni dal via: i segreti per affrontare la Casa senza filtri - GF NIP, Ascanio, Cristina e Floriana si raccontano a pochi giorni dal via: i segreti per affrontare la Casa senza filtri ... Segnala 361magazine.com

Grande Fratello, Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi danno un consiglio ai nuovi inquilini: “Mai pensare di…” - ”. isaechia.it scrive