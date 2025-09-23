Gesto sessista di un poliziotto contro i manifestanti per Gaza a Milano Ilaria Cucchi | Prendere provvedimenti
Ilaria Cucchi (Avs) a Fanpage.it sul gesto del poliziotto contro i manifestanti del corteo per Gaza a Milano: "È lo specchio della società. Ci mostra cosa succede quando la politica non investe alcuna risorsa nell’educazione di genere e quando promuove l’idea di una totale impunità per le forze dell’ordine". 🔗 Leggi su Fanpage.it
