Gestione pagamenti sentenze RPD e CIA per supplenze brevi | la nuova funzione Dettaglio del pagamento disponibile dal 26 agosto 2025

Dal 26 agosto 2025 il sistema informativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito ha introdotto un'importante innovazione nella Gestione Prospetti per il pagamento delle Sentenze, con specifico riferimento alle vertenze giudiziarie che riconoscono la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) e del Compenso Individuale Accessorio (CIA) ai supplenti brevi e saltuari.

In questa notizia si parla di: gestione - pagamenti

