Germania | ‘Putin potrebbe attaccare la NATO prima del 2029 ma non significa che lo farà’

Il Ministro delle Finanze tedesco Klingbeil ha dichiarato che Vladimir Putin “potrebbe” attaccare la NATO prima del 2029 “I servizi di intelligence ritengono che Putin sarà in grado di colpire il territorio della NATO non oltre il 2029. Questo non significa che lo farà, ma significa che potrebbe. Pertanto, il nostro compito è garantire una. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Germania: ‘Putin potrebbe attaccare la NATO prima del 2029, ma non significa che lo farà’

Germania, leader AfD Chrupalla con Putin: “Riaprire gasdotto Nord Stream 1 e 2 e riprendere forniture di gas dalla Russia per salvare economia”

Trump: "Gb e Germania vogliono truppe in Ucraina. Putin? Possibile non voglia un accordo"

Ucraina, Trump parla con Putin e punge Zelensky. Tajani e Germania a difesa di Kiev

Putin non ha capito una cosa | Federico Rampini #Putin #Germania #rearm #rearmeurope VIDEO COMPLETO ?

Le fragilità dei governi di Regno Unito, Germania, Francia accresce le inquietudini per la sfida che arriva da Mosca. Putin è molto presente sui settimanali continentali. Qui la copertina di @derspiegel, dedicata al "guerriero dei droni" @luigispinola

