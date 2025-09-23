Germania | ‘Putin potrebbe attaccare la NATO prima del 2029 ma non significa che lo farà’

Imolaoggi.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro delle Finanze tedesco Klingbeil ha dichiarato che Vladimir Putinpotrebbeattaccare la NATO prima del 2029 “I servizi di intelligence ritengono che Putin sarà in grado di colpire il territorio della NATO non oltre il 2029. Questo non significa che lo farà, ma significa che potrebbe. Pertanto, il nostro compito è garantire una. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

germania 8216putin potrebbe attaccare la nato prima del 2029 ma non significa che lo far2248217

© Imolaoggi.it - Germania: ‘Putin potrebbe attaccare la NATO prima del 2029, ma non significa che lo farà’

In questa notizia si parla di: germania - putin

Germania, leader AfD Chrupalla con Putin: “Riaprire gasdotto Nord Stream 1 e 2 e riprendere forniture di gas dalla Russia per salvare economia”

Trump: "Gb e Germania vogliono truppe in Ucraina. Putin? Possibile non voglia un accordo"

Ucraina, Trump parla con Putin e punge Zelensky. Tajani e Germania a difesa di Kiev

SCENARIO IRAN/ “Il regime e Trump cercano un accordo, ma Israele ora potrebbe attaccare di nuovo” - Ma Israele è pronto alla tolleranza zero Americani e iraniani hanno bisogno di un accordo ... Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Germania 8216putin Potrebbe Attaccare