Germania Merz crolla nei sondaggi
Sono in forte calo i consensi per il cancelliere tedesco Merz, mentre crescono le preferenze per la leader di Afd, Alice Weidel. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Controlli alla frontiera con la Germania, la Polonia sfida Merz
Merz: «Germania in trattativa con gli Usa per comprare Patriot da girare all’Ucraina»
Campagna contro la giurista pro aborto proposta dalla Spd: in Germania la prima mini-crisi nel governo Merz
Il cancelliere Friedrich #Merz ha dichiarato che la #Germania deciderà su eventuali sanzioni a Israele prima del vertice Ue di Copenaghen. Ha detto che le azioni di Israele a Gaza non sono proporzionali ma non equivalgono a un genocidio. Il riconoscime - X Vai su X
L'incontro tra Merz e Sánchez è avvenuto sulla scia dell'aumento degli attacchi israeliani a Gaza. Merz ha evitato di usare il termine genocidio, ma lo ha definito "inaccettabile" e ha ribadito che la Germania non riconosce la Palestina come Stato ? https://l.eu - facebook.com Vai su Facebook
Germania, crolla la fiducia nelle istituzioni e solo il 13% dei tedeschi si fida di radio e tv pubbliche - Oggi i dipendenti trattano con i datori di lavoro, accettano a volte riduzioni di stipendio pur di salvare il posto di lavoro ed evitano ... Da italiaoggi.it