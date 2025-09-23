Gentiloni spara sul mucchio | l’opposizione è un circo senza tendone e Meloni comanda come fosse il Medioevo
Dal palco di Faenza l’ex premier affonda Elly & Co: nessuno pronto a governare, Giorgia ringrazia e regna Faenza, ore calde. Sudore, politica e birrette. Paolo Gentiloni sale sul palco di Talk con la faccia da professore stanco e la voglia di dire le cose come stanno, ché tanto ormai non ha p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: gentiloni - spara
L’Italia arma, paga e addestra le milizie libiche per sparare addosso ai volontari delle ONG. Mentre il governo italiano preparava il sequestro della nuova nave di Mediterranea, si consumava l’ennesimo attacco illegale in acque internazionali. Che una motove - facebook.com Vai su Facebook