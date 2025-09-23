Genoa-Empoli Coppa Italia 25-09-2025 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici
Genoa ed Empoli proveranno a reagire alle rispettive sconfitte del weekend con il match di Coppa Italia, valevole per i sedicesimi di finale e in programma a Marassi. Il Grifone è reduce da un inizio di stagione piuttosto deludente perché non ha vinto nessuna delle prime quattro partite di Serie A ed è nei bassifondi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: genoa - empoli
Genoa-Empoli (Coppa Italia, 25-09-2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici
Coppa Italia 2025, primo turno: avanzano Genoa, Empoli, Sassuolo e Lecce
EMPOLI CHIAMATO A RIALZARSI. Prova col Genoa per uscire dal tunnel
Le formazioni ufficiali di Genoa-Empoli: gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia - X Vai su X
? | Genoa-Empoli ? Giovedì 25 Settembre ? Stadio “Luigi Ferraris” ? Ore 18.30 https://www.buoncalcioatutti.it/2025/09/24/coppa-italia-genoa-empoli-in-palio-il-pass-per-gli-ottavi-di-finale-live-dalle-1830/ ? #Genoa #GenoaEmpol - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia LIVE: alle 18.30 Genoa-Empoli, alle 21 Torino-Pisa - Al debutto il Grifone ha battuto il Vicenza con un netto 3- Scrive msn.com
Genoa-Empoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia - Il Grifone di Patrick Vieira ospita al Ferraris i toscani di Gianluca Pagliuca nel secondo turno del trofeo nazionale: chi vince sfida l'Atalanta agli ottavi ... Secondo tuttosport.com