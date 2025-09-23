Genoa-Empoli Coppa Italia 25-09-2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici
Genoa ed Empoli proveranno a reagire alle rispettive sconfitte del weekend con il match di Coppa Italia, valevole per i sedicesimi di finale e in programma a Marassi. Il Grifone è reduce da un inizio di stagione piuttosto deludente perché non ha vinto nessuna delle prime quattro partite di Serie A ed è nei bassifondi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: genoa - empoli
Coppa Italia 2025, primo turno: avanzano Genoa, Empoli, Sassuolo e Lecce
EMPOLI CHIAMATO A RIALZARSI. Prova col Genoa per uscire dal tunnel
Genoa-Empoli (Coppa Italia, 25-09-2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici
I precedenti a Marassi, le sfide in Coppa Italia, gli ex della gara, la prima volta tra Pagliuca e Vieira: a cura di @footballdata_fi le curiosità di #GenoaEmpoli, sedicesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa in programma domani al Ferraris ? - X Vai su X
Le ultime novità sul Genoa in vista della Coppa Italia con l'Empoli - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia, Genoa-Empoli probabili formazioni: turnover per Vieira; Prevendita Genoa-Empoli, Prelazioni Abbonati; Genoa-Empoli dove vederla: Italia 1, Canale 5 o 20? Canale tv, diretta streaming, formazioni.
Genoa in Coppa Italia, Vieira: "È anche un’opportunità per tenere coinvolti tutti i giocatori" - "Il risultato dell’ultimo weekend di campionato ha lasciato amarezza (ko a Bologna per 2- Secondo tuttomercatoweb.com
Genoa, eliminare l'Empoli in Coppa Italia per allontanare i fantasmi di Bologna - Avversario un Empoli partito a rilento in un campionato di serie B dove peraltro non nasconde ambizioni importanti. Lo riporta primocanale.it