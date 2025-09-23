Genitore multato davanti alla scuola primaria attraversava fuori dalle strisce per accompagnare il figlio | Marciapiedi troppo stretti impossibile rispettare le regole

23 set 2025

Un padre, residente in un comune in provincia di Grosseto è stato multato dalla polizia municipale mentre accompagnava il figlio alla scuola elementare. La sanzione, comminata lunedì mattina, si basa sull'articolo 190 comma 4 del Codice della Strada che vieta l'attraversamento della carreggiata al di fuori delle strisce pedonali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

