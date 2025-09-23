Gen v stagione 2 | i supes di the boys sono in grave svantaggio contro gli umani

La serie Gen V si inserisce nel vasto universo di The Boys, offrendo uno sguardo approfondito sulla natura dei supereroi e sulle dinamiche di potere che li coinvolgono. La seconda stagione, attualmente in corso, ha rivelato aspetti sorprendenti riguardo alla reale forza dei personaggi dotati di capacità sovrumane, sottolineando come la loro vulnerabilità possa influenzare l’equilibrio di potere globale. la disparità tra umani e supes nel mondo di gen v. una stima sorprendente della popolazione di supereroi. Durante una lezione, Cipher ha condiviso un dato molto importante affermando che “ i supes sono meno di dieci milioni nel mondo “. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

