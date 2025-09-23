Gemini si appresta a diventare ancora più smart con questa nuova funzione
In futuro Gemini potrà dedurre automaticamente quando l'utente sta parlando di ciò che vede sul display grazie al contesto dello schermo L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
