Geely sbarca in Italia con l’elettrico EX5 e la plug-in Starray

Eleganza e sostenibilità si incontrano sulle strade italiane con l’arrivo di Geely Auto, colosso cinese che presenta nel nostro Paese il SUV elettrico EX5 e l’ibrido plug-in Starray EM-i, proponendo un equilibrio originale tra stile, tecnologia e accessibilità. L’ispirazione parte da Milano Quando i progettisti di Geely immaginano le linee delle future vetture, una parte . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

