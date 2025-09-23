Geely EX5 la prova de Il Fattoit – Elettroni lusso accessibile e servizi premium – FOTO

‹ › 1 5 geely ex5. ‹ › 2 5 geely ex5. ‹ › 3 5 geely ex5. ‹ › 4 5 geely ex5. ‹ › 5 5 geely ex5. Geely sbarca in Italia, e lo fa con passione e decisione. Soprattutto perché non stiamo parlando di un marchio qualsiasi: il gruppo cinese è proprietario di Volvo, Polestar e Lotus, ed è il principale azionista di Mercedes. In altre parole, conosce l’Europa meglio di qualunque altro brand cinese che opera nel Vecchio Continente. Non a caso, ha anche un centro stile a Milano, che ha contribuito a dare un tocco europeo alla nuova Geely EX5. L’Italia è il punto di partenza: mercato esigente, appassionato di design e sempre più attento alla mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Geely EX5, la prova de Il Fatto.it – Elettroni, lusso accessibile e servizi premium – FOTO