GCC Pokémon Pocket | mostra-evento a Roma e tour europeo

23 set 2025

A Roma il 30 settembre e primo ottobre: illustrazioni, attività e tour europeo per il primo anniversario del celebre gioco. LONDRA – The Pokémon Company International ha presentato la Piazza del GCC Pokémon Pocket, un’installazione temporanea ispirata alle gallerie d’arte in arrivo a Roma il 30 settembre e il 1 ottobre 2025. Durante l’evento, gli Allenatori potranno ammirare le illustrazioni delle carte disponibili nel GCC Pokémon Pocket in una mostra il cui allestimento si ispira a tre habitat naturali dei Pokémon: spiaggia, deserto e prateria. L’evento preannuncia l’arrivo del primo anniversario del GCC Pokémon Pocket e includerà attività come una caccia al tesoro, l’opportunità di fotografare le illustrazioni delle buste di espansione e una rassegna di considerazioni di artisti famosi del GCC Pokémon sulle illustrazioni da loro realizzate per le carte nell’app. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

