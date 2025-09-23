Dopo la grande manifestazione di lunedì che ha visto migliaia di persone in piazza, gli studenti si sono ritrovati martedì mattina davanti al Rettorato de La Sapienza di Roma in occasione della riunione del Senato Accademico (per l’occasione poi convocato online) per chiedere ancora una volta una “ presa di posizione dell’Università contro il genocidio a Gaza e per interrompere ogni collaborazione con universitaria con Israele”. Con loro anche tanti docenti e ricercatori: “Noi entriamo nelle aule e ci rendiamo conto che non possiamo essere complici di questo livello di violenza che vediamo tutti i giorni davanti ai nostri occhi – spiega Osvaldo Costantino Prof. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, universitari La Sapienza contestano il Senato accademico