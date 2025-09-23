Gaza universitari La Sapienza contestano il Senato accademico
Dopo la grande manifestazione di lunedì che ha visto migliaia di persone in piazza, gli studenti si sono ritrovati martedì mattina davanti al Rettorato de La Sapienza di Roma in occasione della riunione del Senato Accademico (per l’occasione poi convocato online) per chiedere ancora una volta una “ presa di posizione dell’Università contro il genocidio a Gaza e per interrompere ogni collaborazione con universitaria con Israele”. Con loro anche tanti docenti e ricercatori: “Noi entriamo nelle aule e ci rendiamo conto che non possiamo essere complici di questo livello di violenza che vediamo tutti i giorni davanti ai nostri occhi – spiega Osvaldo Costantino Prof. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: gaza - universitari
Alanews - video e giornalismo. . Roma, 22 settembre 2025 Da La Sapienza a Termini: centinaia di studenti universitari in corteo con lo slogan “Blocchiamo l’università, fermiamo la macchina bellica”. Striscioni, fumogeni e cori contro la guerra a Gaza e la co - facebook.com Vai su Facebook
Collettivo universitari Macerata contesta il rettore su Gaza. "Ateneo ha continuato a collaborare con Israele, è ipocrita" #ANSA - X Vai su X
Gaza, universitari La Sapienza contestano il Senato accademico; “Non si può festeggiare mentre Gaza brucia”, studenti contestano la ministra Bernini alla Sapienza; Studenti in corteo da La Sapienza: proteste contro il coinvolgimento accademico nella guerra a Gaza.
Gaza, universitari La Sapienza contestano il Senato accademico - (LaPresse) Dopo la grande manifestazione di lunedì che ha visto migliaia di persone in piazza gli studenti si sono ritrovati martedì mattina ... Da stream24.ilsole24ore.com
“Non si può festeggiare mentre Gaza brucia”, studenti contestano la ministra Bernini alla Sapienza - Un enorme bandierone palestinese di 40 metri è stato calato dal tetto della Facoltà di Lettere proprio mentre si apriva la cerimonia per i 90 anni della Città ... Scrive roma.repubblica.it