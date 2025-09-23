Gaza Spagna approva l' embargo totale sulle armi a Israele stop anche ad import-export di materiale di Difesa e tecnologia dual use

È inoltre previsto il rifiuto delle domande di transito per carburanti per aerei con potenziale uso militare e il divieto di importazione di prodotti provenienti da insediamenti illegali nei territori palestinesi occupati, nonché di pubblicità di tali prodotti La Spagna ha approvato il decret. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza spagna approva l embargo totale sulle armi a israele stop anche ad import export di materiale di difesa e tecnologia dual use

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Spagna approva l'embargo totale sulle armi a Israele, stop anche ad import-export di materiale di Difesa e tecnologia dual use

La Spagna approva l’embargo totale sulle armi a Israele - (askanews) – Il governo spagnolo ha approvato il decreto sulle misure urgenti contro il genocidio a Gaza e a sostegno della popolazione palestinese, che prevede un “emb ... Lo riporta askanews.it

Mo: Spagna approva embargo totale sulle armi in Israele - Il governo spagnolo ha approvato un embargo "totale" sulle armi nei confronti di Israele, parte di un pacchetto di misure volte a fermare quello che il primo ministro Ped ... Riporta lanuovasardegna.it

