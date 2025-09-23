Gaza Spagna approva l' embargo totale sulle armi a Israele stop anche ad import-export di materiale di Difesa e tecnologia dual use
È inoltre previsto il rifiuto delle domande di transito per carburanti per aerei con potenziale uso militare e il divieto di importazione di prodotti provenienti da insediamenti illegali nei territori palestinesi occupati, nonché di pubblicità di tali prodotti La Spagna ha approvato il decret. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
“State uccidendo i bimbi palestinesi, andate a mangiare a Gaza”: in Spagna ristoratore caccia clienti israeliani
Caccia dal suo ristorante i turisti israeliani inneggiando a Gaza. Indagato un libanese residente in Spagna (video)
Spagna, Germania e Francia lanceranno dal cielo aiuti umanitari a Gaza. L'Onu: "Carestia in atto"
