Gaza Schlein | inaccettabile Governo criminalizzi dissenso e piazze

Roma, 23 set. (askanews) – “Dico al governo: smettetela di criminalizzare ogni piazza e ogni forma di dissenso, non potete ignorare un sentimento che è fortissimo attraversa tutto il paese”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando alla direzione del partito. “”Non è accettabile – ha aggiunto – che il governo usi gli atti violenti di qualche centinaio di manifestanti che hanno colpito la stazione di Milano e ferito 60 agenti di polizia per provare a coprire o ignorare il grido di quelle centinaia di migliaia i manifestanti – la stragrande maggioranza – che in modo del tutto pacifico, in tutto il paese e in tante città, hanno scioperato e manifestato per i palestinesi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: gaza - schlein

Gaza,Schlein: Netanyahu va fermato, Meloni esca dal suo silenzio

Raid israeliano sulla chiesa di Gaza, Meloni: “Inaccettabili attacchi ai civili”. Schlein e Conte: “Premier ipocrita”

M.O., Schlein: Netanyahu prosegue sterminio a Gaza, Meloni si muova

Sciopero, Meloni: “Scene indegne”. Schlein e Conte: “Condanniamo violenza ma governo pensi a Gaza” - la Repubblica - X Vai su X

Italia in piazza per #Gaza. Scontri a #Milano, #Meloni: sedicenti pacifisti. #Schlein: noi sempre contro violenza - #scioperogenerale #scioperogeneraleperGaza - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Schlein: inaccettabile Governo criminalizzi dissenso e piazze; La sinistra evita la piazza e la destra la criminalizza; Sp 72 chiusa al transito tra Lierna e Fiumelatte.

Gaza, Schlein: inaccettabile Governo criminalizzi dissenso e piazze - (askanews) – “Dico al governo: smettetela di criminalizzare ogni piazza e ogni forma di dissenso, non potete ignorare un sentimento che è fortissimo attraversa tu ... Come scrive quotidianodelsud.it

**Mo: Schlein, 'inaccettabile governo usi atti violenti alcuni per ignorare tutti gli altri'** - "Non è accettabile che il governo usi gli atti violenti di qualche centinaio di manifestanti che hanno colpito la stazione di Milano e ferito 60 agenti, per provare a copri ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it