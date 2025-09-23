Gaza racconto choc del soldato Idf Yarden Megira | Divertente sentire urlare i palestinesi mentre bruciavano vivi in edificio bombardato - VIDEO

Durante il racconto choc, il soldato Idf Yarden Megira ammette: "Dopo aver bombardato un palazzo con dentro dei palestinesi, ho guardato un amico mio e gli ho detto con le parole più schifose che un ebreo può dire: ‘Guarda che bello sentirli bruciare’" Yarden Megira, soldato sionista dell'Idf. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

