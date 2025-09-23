Gaza racconto choc del soldato Idf Yarden Megira | Divertente sentire urlare i palestinesi mentre bruciavano vivi in edificio bombardato - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il racconto choc, il soldato Idf Yarden Megira ammette: "Dopo aver bombardato un palazzo con dentro dei palestinesi, ho guardato un amico mio e gli ho detto con le parole più schifose che un ebreo può dire: ‘Guarda che bello sentirli bruciare’" Yarden Megira, soldato sionista dell'Idf. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza racconto choc del soldato idf yarden megira divertente sentire urlare i palestinesi mentre bruciavano vivi in edificio bombardato video

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, racconto choc del soldato Idf Yarden Megira: “Divertente sentire urlare i palestinesi mentre bruciavano vivi in edificio bombardato” - VIDEO

In questa notizia si parla di: gaza - racconto

“Al Baqa era il posto più bello di Gaza, vi racconto gli anni trascorsi nel bar bombardato da Israele”

“Costretti a scegliere tra la fame dei nostri figli e la morte dei pazienti”: il racconto di un medico di Gaza

Vi racconto la fame di Gaza, Millennium Live con Aya Ashour. Segui la diretta

Gaza raccontata dai soldati, leggere al tempo dell'Ai, l'era degli invisibili, la lezione di Arendt, la politica del Pride, lo scatto di Lange, la docuserie su Bergamini, la playlist; Quasi un milione di bimbi ucraini trasferiti in Russia e sottoposti al “lavaggio del cervello”. Il racconto d…; La recita choc dei bimbi palestinesi: così giocano ad ammazzare i soldati israeliani.

gaza racconto choc soldatoGaza sotto assedio, attaccati i pochi ospedali funzionanti. Smotrich choc: «Sarà una miniera d’oro» - La Commissione Ue approva le sanzioni, ma i Paesi membri sono divisi ... Segnala unionesarda.it

gaza racconto choc soldatoCosa sappiamo delle “vacanze italiane” dei soldati israeliani coinvolti nel genocidio a Gaza - Centinaia di soldati dell’esercito israeliano sarebbero arrivati in Sardegna e nelle Marche per un po’ di relax dopo aver partecipato al genocidio a Gaza ... wired.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaza Racconto Choc Soldato