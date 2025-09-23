Gaza non si arrestano i raid israeliani | almeno 17 morti

Almeno 17 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza dall’alba, di cui 15 a Gaza City. Le Forze di difesa israeliane (IDF) hanno fatto esplodere veicoli militari carichi di esplosivo nei quartieri di Tal al-Hawa e Sabra a Gaza City. In un video diffuso dalla Mezzaluna Rossa Palestinese, si vedono alcuni medici mentre recuperano i corpi di sei palestinesi uccisi nel quartiere di Tal al-Hawa. I corpi sono stati recuperati alla rotonda di Maliya e trasferiti all’ospedale Shifa. Due ospedali di Gaza City hanno sospeso le operazioni a causa dell’intensificarsi dell’offensiva di terra israeliana nel nord di Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

