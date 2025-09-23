Gaza non si arrestano i raid israeliani | almeno 17 morti
Almeno 17 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza dall’alba, di cui 15 a Gaza City. Le Forze di difesa israeliane (IDF) hanno fatto esplodere veicoli militari carichi di esplosivo nei quartieri di Tal al-Hawa e Sabra a Gaza City. In un video diffuso dalla Mezzaluna Rossa Palestinese, si vedono alcuni medici mentre recuperano i corpi di sei palestinesi uccisi nel quartiere di Tal al-Hawa. I corpi sono stati recuperati alla rotonda di Maliya e trasferiti all’ospedale Shifa. Due ospedali di Gaza City hanno sospeso le operazioni a causa dell’intensificarsi dell’offensiva di terra israeliana nel nord di Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
All eyes, all hearts on Gaza 22 Settembre 2025 sciopero generale per chiedere al governo, ai governi, di agire per fermare il genocidio a Gaza, sanzionando Israele, smettendo di vendergli armi ed eseguendo il mandato di arresto internazionale del crimin
"Il genocidio deve essere fermato", arrestato direttore d'orchestra israeliano. E' una delle quattro persone arrestate dalla polizia israeliana mentre marciavano verso il confine di Gaza #ANSA
Gaza, 37 morti nei raid israeliani del mattino - Mentre a New York va in scena l'assemblea generale dell'Onu dove Macron ha annunciato il riconoscimento dello stato di Palestina, nella Striscia continuano i raid