Gaza Meloni si convince e annuncia mozione per riconoscimento di Stato di Palestina a 2 condizioni | rilascio ostaggi e estromissione Hamas da governo
La premier a margine dell'Assemblea Generale Onu: "Spero che l'iniziativa incontri il consenso delle opposizioni, il riconoscimento della Palestina è possibile in presenza di requisiti di sovranità. La principale pressione politica va fatta su Hamas" Una "mozione condizionata" affinché venga. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Meloni sente Netanyahu e l'emiro del Qatar: «Cessate il fuoco a Gaza e accesso agli aiuti umanitari»
L’incontro tra Giorgia Meloni e Papa Leone XIV: al centro dei colloqui la guerra in Ucraina e la situazione a Gaza
Papa-Meloni, Ucraina e Gaza tra i temi dell'incontro
Il G7 convince Trump, dichiarazione comune sulla de-escalation: Israele ha diritto a difendersi - Pechino: Il G7 manipola vicende su Taiwan e mar Cinese.
La terza via italiana. Meloni annuncia mozione per riconoscere la Palestina, a due condizioni - L'annuncio a margine dell'assemblea generale dell'Onu, il riconoscimento subordinato alla liberazione degli ostaggi e all'esclusione di Hamas ... Scrive huffingtonpost.it
Carmen Lasorella a La7: “Governo Meloni continua a fornire armi a Israele, su Gaza è silente”. Scontro con Sala (Fi) - Durissimo scontro a Tagadà (La7) tra la giornalista Carmen Lasorella e il deputato di Forza Italia Fabrizio Sala sulla tragica situazione a Gaza. Come scrive ilfattoquotidiano.it