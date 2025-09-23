Gaza Meloni | Mozione per riconoscimento Palestina con due condizioni

(LaPresse) “La maggioranza presenterà in aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e ovviamente l’esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all’interno della Palestina”. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni parlando con la stampa italiana a margine del lavori dell’Assemblea Generale dell’Onu. “Non credo che l’Europa sia ambigua nei confronti dell’Ucraina, credo che dobbiamo però lavorare insieme come Occidente se vogliamo portare a casa una pace giusta e duratura. È quello che stiamo cercando di fare, c’è bisogno dell’Europa, c’è anche bisogno degli Stati Uniti”, ha aggiunto la premier, rispondendo a una domanda sulle accuse lanciate da Donald Trump nel suo discorso all’Onu riguardo alle presunte ambiguità europee rispetto al conflitto in Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

