Gaza Meloni | Mozione condizionata per riconoscere la Palestina | Macron | Trump vuole il Nobel per la Pace? Fermi questa guerra

I carri armati israeliani sono quasi nel centro di Gaza City. Annuncio storico di Macron alle Nazioni Unite: "Riconosciamo la Palestina". Tajani: "La soluzione a due Stati è l'unica praticabile". Netanyahu: "Combatteremo gli appelli per uno Stato palestinese". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Meloni: "Mozione condizionata per riconoscere la Palestina" | Macron: "Trump vuole il Nobel per la Pace? Fermi questa guerra"

In questa notizia si parla di: gaza - meloni

Meloni sente Netanyahu e l'emiro del Qatar: «Cessate il fuoco a Gaza e accesso agli aiuti umanitari»

L’incontro tra Giorgia Meloni e Papa Leone XIV: al centro dei colloqui la guerra in Ucraina e la situazione a Gaza

Papa-Meloni, Ucraina e Gaza tra i temi dell'incontro

Meloni: 'Mozione condizionata per riconoscere la Palestina'; Guterres: Senza due Stati non ci sarà pace. Trump: Riconoscere la Palestina è un premio a Hamas - L'emiro del Qatar, Al Thani: Le norme internazionali siano rispettate da tutti e ricorda l'attacco israeliano al suo paese; Gaza, Meloni: Mozione condizionata per riconoscere la Palestina | Israele, i carri armati sono quasi nel centro di Gaza City.

***Gaza: Meloni, mozione maggioranza riconoscimento Stato Palestina a 2 condizioni - Che Hamas rilasci ostaggi e stia fuori da dinamiche governo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Secondo ilsole24ore.com

La terza via italiana. Meloni annuncia mozione per riconoscere la Palestina, a due condizioni - L'annuncio a margine dell'assemblea generale dell'Onu, il riconoscimento subordinato alla liberazione degli ostaggi e all'esclusione di Hamas ... Da huffingtonpost.it