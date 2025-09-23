Gaza Malan FdI | alzando toni c' è rischio aumento violenze
Roma, 23 set. (askanews) - "Gli scontri di Milano non si possono che esecrare nel modo più fermo e assoluto, cosa che è stata fatta da tutte le forze politiche o almeno quasi tutte le forze politiche. Certo che parlare ogni giorno, ogni minuto di un'inesistente complicità del governo italiano con un genocidio può far venire a qualcuno l'idea che è giusto devastare, ferire i poliziotti, cosa che è insensato oltre che un reato". Così Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, a margine della conferenza stampa di Fratelli d'Italia dal titolo 'Tutte le ambiguità della propaganda Pro-Pal'. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Gaza, Lucio Malan (FI) nega il genocidio, Appendino lo attacca: “Netanyahu è un criminale”, lui: “No, lo è Hamas che ha attaccato Israele” – VIDEO
