Gaza M5S accusa Meloni di complicità con Idf | Italia ha esportato verso Israele 6000 tonnellate di nitrato di ammonio spacciato per fertilizzante

Il Movimento 5 Stelle denuncia l’Italia per forniture militari e sostanze chimiche a Israele, chiedendo al governo chiarimenti sul ruolo nel genocidio di Gaza Alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno accusato il governo Meloni di essere complice diretto delle Forze di occupazione isra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La sinistra evita la piazza e la destra la criminalizza; M5S attacca il governo: «Diretto coinvolgimento dell'Italia nei crimini di guerra di Israele». L'accusa di fornire una miscela esplosiva spacciandola per «fertilizzante agricolo»; M.O., RICCIARDI (M5S): COMPLICITÀ GOVERNO MELONI È NEI FATTI.

